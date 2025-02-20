القوات السورية تلقي القبض على مدير مكتب النمر

ألقت السلطات السورية القبض على بدر الدين باشا مدير مكتب الضابط في قوات النظام السابق سهيل الحسن، خلال عملية أمنية في مدينة اعزاز شمالي حلب.



وأفاد تلفزيون "سوريا" بأن "الشرطة العسكرية في مدينة أعزاز تمكنت يوم الأربعاء، من إلقاء القبض على المدعو بدر الدين باشا، مدير مكتب اللواء سهيل الحسن الملقب بالنمر، قائد الفرقة 25 في قوات النظام المخلوع".

وأضاف التلفزيون أنه "جرى القبض على الباشا خلال عملية أمنية دقيقة وناجحة، وذلك في أثناء محاولته الهروب إلى تركيا بعد أن تمكن من تهريب عائلته إليها في وقت سابق".

كما أشار إلى أن "الشرطة العسكرية أحالت المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة".

وبحسب بعض التقارير فإن "بدر الدين باشا الذي ينحدر من محافظة حلب، كان له دور كبير في تجنيد مجموعات كبيرة من البدو والعشائر ضمن قوات النمر المعروفة بارتكابها انتهاكات واسعة ضد المدنيين في سوريا".