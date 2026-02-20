محافظ سوهاج: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بائع البوظة المتسبب في حالات تسمم العسيرات

تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم، الحالات التي تم استقبالها بمستشفى جرجا العام، من أهالي قرية العسيرات التابعة لمركز المنشأة، إثر الاشتباه في إصابتهم بحالات تسمم، حيث بلغ عدد الحالات 61 حالة.

رافق المحافظ خلال الزيارة السيد كمال سليمان، نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، واللواء أحمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة جرجا.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وموجها باستمرار المتابعة حتى تماثلهم للشفاء.

كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أحد الباعة مُصدر مشروب "البوظة"، حيث تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والباعة الجائلين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس الأمن الصحي.