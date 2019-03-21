ماي تعلن عدم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي مارس الجاري

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عدم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في الموعد الذي كان مقررًا له في 29 مارس الجاري.

وقالت في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، إنها طلبت من الاتحاد الأوروبي تأجيل البريكست إلى 30 يونيو المقبل، معقبة: «ولست مستعدة لإرجائه إلى أبعد من ذلك».

وأبدت شعورها بالقلق وأسفها الشديد حيال تأخير خروج لندن من أوروبا حتى الآن، معبرة عن أمنياتها بأن يدعم مجلس العموم البريطاني الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.

ورفض مجلس العموم البريطاني، في الثاني عشر من مارس الجاري، اتفاقًا معدلًا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وجاء التصويت بواقع 391 صوتا مقابل 242 أكدوا دعمهم له.