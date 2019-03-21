«ترامب» يستقبل «نتنياهو» في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

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يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض خلال يومي 25 و26 مارس الجاري، وفقا لبيان من الإدارة الأمريكية.

وذكر البيت الأبيض أن الزيارة ستركز على المصالح والتحركات المشتركة "لبلديهما" في الشرق الأوسط.

ويزور نتنياهو الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر "ايباك"، وهو الحدث السنوي الذي تستضيفه لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (ايباك)، وهي جماعة ضغط موالية لإسرائيل.

ولطالما كان "ترامب" داعما قويا لنتنياهو الذي يخوض انتخابات الشهر المقبل. وقد خالف الرئيس ترامب سياسية أمريكية قائمة منذ فترة طويلة عندما اتخذ قرارا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وهو قرار أثار غضب العديد من الدول العربية والإسلامية.