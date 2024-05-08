برنامج الغذاء العالمي: 5 ملايين سوداني على بعد خطوة واحدة من المجاعة

قال برنامج الأغذية العالمي، إنه تمكن بدعم من الاتحاد الأوروبي، من تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لحوالي 6.4 مليون شخص، منهم حوالي 550 ألفًا حصلوا على المساعدات النقدية، منذ اندلاع الصراع في السودان.

وشدد ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان يدي رو، اليوم الأربعاء، على أهمية هذا التمويل، وسط تصاعد الصراع وارتفاع معدلات الجوع؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وحذر البرنامج من أن السودان قد يواجه أكبر أزمة جوع عالميًا خلال موسم الجفاف المقبل، الذي يبدأ في مايو ويستمر حتى أكتوبر.

ونوه البرنامج أن حوالي 17.7 مواطن سوداني يعانون خلال موسم الحصاد الحالي من نقص حاد في الغذاء، مشيرًا إلى أن «ما يقرب من 5 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة».

وتوقع أن يزداد وضع الأمن الغذائي سوءاً في الأشهر المقبلة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أولئك الذين يواجهون أعلى مستويات الجوع.