وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم رفع العقوبات عن زوجتي اثنين من رجال الإعلام في فنزويلا

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم رفع العقوبات المفروضة على زوجتي اثنين من أشهر رجال الإعلام في فنزويلا والمقربين من الرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضحت الشبكة أن "ماريا ألكسندرا بيردومو"، زوجة رجل الأعمال والملياردير الفنزويلي راؤول جورين، من بين من تخطط وزارة الخزانة الأمريكية لرفع العقوبات عنهم، موضحة أن العقوبات فُرضت عليها وزوجها إلى جانب 5 أشخاص آخرين في شهر يناير الماضي لإدارتهم شبكة للكسب غير المشروع قامت بسرقة 2.4 مليار دولار من خزائن الدولة.

وأضافت إيه بي سي نيوز أن واشنطن تعتزم كذلك إزالة زوجة صهر جوربين من قائمة العقوبات راؤول بيردومو، مشيرة في الوقت نفسه توقعها تعاونهما مع السلطات الأمريكية في مجال مكافحة الفساد في فنزويلا.

يُشار إلى أن الادعاء الأمريكي وجه الاتهام إلى جوربين العام الماضي بتقديم رشوة إلى مسؤولين فنزويليين.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير الماضي رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" باستثناء المكسيك ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفاً جوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة.

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