فتح باب الترشح لأول انتخابات برلمانية فلسطينية منذ عام 2006

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فتح باب الترشح اليوم السبت لأول انتخابات للمجلس التشريعي "البرلمان" الفلسطيني منذ عام 2006.

وذكرت اللجنة في بيان أنها ستبدأ استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي ابتداءً من صباح اليوم وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجارس وتشمل أيام العطل الرسمية.

وقالت اللجنة، إن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد على 132 مرشحاً.

وأكدت على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة ومن خلال مكاتب المناطق الانتخابية بالمحافظات الفلسطينية، ومن خلال موقع اللجنة الإلكتروني.

وأوضحت لجنة الانتخابات، أنها ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك.

كما أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتاً لذلك ضمن فترة الترشح القانونية التي تنتهي مع مساء يوم الأربعاء 31 مارس الجاري.

ومن المقرر إجراء انتخابات المجلس التشريعي في 22 مايو المقبل على أن يتبعها في 31 يوليو انتخابات للرئاسة الفلسطينية.