محافظ المنيا يوجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات رفع تراكمات القمامة وصيانة الأعمدة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة؛ بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بمنظومة النظافة العامة من خلال رفع تراكمات القمامة من المقالب العمومية باستخدام معدات الوحدات المحلية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، حملة نظافة مكبرة بقرية اتليدم بطريق مصر أسوان الزراعي وطريق الديروطية غرب، حيث تم رفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة صيانة لأعمدة الإنارة داخل الشوارع الرئيسية للمركز، بهدف رفع كفاءة الطرق الرئيسية حرصا على سلامة وأمن المواطنين.



وتواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملات منظومة النظافة العامة، حيث تم رفع تراكمات القمامة بقرية نزلة البدرمان.



كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي، رفع تراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية من نقاط التجميع بشوارع المركز وبقرى دورة وديروط أم نخلة.