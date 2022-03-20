الرئيس الأوكراني يمدد الاحكام العرفية للمرة الثانية في البلاد بسبب الغزو الروسي

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، على قانون بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا للمرة الثانية بسبب الغزو الروسي.



وقال بيان إن التمديد سوف يبدأ من الساعة 05:30 يوم 26 مارس الجاري ولمدة 30 يوما، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).



كان البرلمان الأوكراني فد وافق في الخامس عشر من الشهر الجاري على على مرسوم رئاسي يمديد الأحكام العرفية.



كانت المرة الأولى التي تم فيها إعلان الأحكام العرفية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بعد العزو الروسي لأوكرانيا.



ومنذ 24 فبراير الماضي. تم قتل آلاف الأشخاص، وتشرد قرابة عشرة ملايين اوكراني داخليا وخارجيا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.



كما تسببت الحرب في دمار هائل لمبان والبنية التحتية في أوكرانيا.