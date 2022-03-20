تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول، ضمن قائمة خيارات باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض رحيل كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2022، وبات رحيله شبه مؤكدًا في ظل رغبته في الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني ورفضه القاطع لكافة محاولات تجديد التعاقد مع فريق العاصمة الفرنسية حتى الوقت الراهن.

ووفقًا لصحيفة «Le10Sport» الفرنسية، يفضل ملاك باريس سان جيرمان التعاقد مع واحدًا من الثنائي إيرلينج هالاند أو روبرت ليفاندوفسكي، لتعويض رحيل مبابي، حيث يتمتع هالاند بميزة صغر سنه على الرغم من أن المنافسة من جانب ريال مدريد ومانشستر سيتي للتعاقد معه سيكون صعب التغلب عليها، إلى جانب صعوبة تفريط بايرن ميونخ في ليفاندوفسكي.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول ضمن قائمة باريس سان جيرمان لتعويض رحيل مبابي إلى جانب روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد، باولو ديبالا وعثمان ديمبلي.

وأفادت الصحيفة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن خطط سان جيرمان أيضًا لتعويض رحيل مبابي في ظل انزعاجه من مستوى مانشستر يونايتد والإخفاقات التي يواجهها الفريق، وقد يكون تعاقدًا ثمينًا للغاية لا يقل عن التوقيع مع ليونيل ميسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى جانب خيارين آخرين للشباب وهما أنتوني لاعب أياكس أمستردام ومويس كين المعار من إيفرتون إلى يوفنتوس.