كييف وموسكو تعلنان عن إجلاء آلاف المدنيين من المناطق المحاصرة بأوكرانيا

أعلنت كل من كييف وموسكو عن إجلاء آلاف المدنيين من المناطق المحاصرة بأوكرانيا.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية إنه تم نقل ما يربو على 4100 شخص جوا من مدينة ماريوبول الساحلية. كما تم نقل حوالي 2500 آخرين إلى بر الأمان من منطقتي كييف ولوهانسك عبر ما يسمى بممرات الفرار الآمنة.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو أن مئات الآلاف من الأوكرانيين أعربوا عن رغبتهم في التمكن من الفرار إلى روسيا.

ومن ناحية أخرى ، اتهم مجلس مدينة ماريوبول موسكو بجلب آلاف المدنيين، من النساء والأطفال على نحو خاص ، إلى روسيا رغم إرادتهم.