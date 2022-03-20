الناتو: نستهدف تجنب صراع عسكري مع روسيا

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن «هدف الناتو هو تجنب صراع عسكري مع روسيا»، مشيرًا إلى أن حلف شمال الأطلسي، يعزز مساعداته لأوكرانيا، في المجالات العسكرية والإنسانية والمالية.

وأضاف ستولتنبرج، في مقابلة مع تلفزيون «NBC»، مساء الأحد، أن «حلفاء الناتو يكثفون دعمهم لأوكرانيا، لا سيما من خلال إمدادات الأسلحة والمساعدات الإنسانية، ومساعدات بمليارات الدولارات لاقتصادها».

وأشار إلى أن «الحلف يركز على عدم انتقال الصراع الدائر في أوكرانيا إلى دول أخرى»، لافتًا إلى أن دول الحلف تفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بهدف إجبار موسكو على «دفع الثمن نظير حربها غير المبررة ضد أوكرانيا».

من جانبها، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، لشبكة «CNN»، إن الولايات المتحدة لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا لتجنب الحرب مع روسيا، موضحة أن واشنطن ستدعم حلفاءها في الناتو، وتدافع عنهم إذا لزم الأمر.

وتابعت: «لا يمكنني توقع القرار الذي سيتخذ في مؤتمر الناتو، لا يسعني إلا أن أقول إن الجيش الأمريكي لن يكون في أوكرانيا خلال تلك المرحلة، ويمكن لدول الناتو الأخرى أن تقرر ما إذا كانت تريد إرسال قوات عسكرية إلى كييف».