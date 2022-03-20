الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يعتزم نقل مقر إقامته إلى وزارة الدفاع

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يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول نقل المكتب الرئاسي إلى وزارة الدفاع، في خطوة رمزية، وفقا لما أعلنه اليوم الأحد.

وقال إن القصر الرئاسي الحالي، الذي يعرف بـ " البيت الأزرق" بسبب لون سقفه، يعد رمزا للقوة المفرطة على الشعب. وأضاف أنه يريد أن يصبح" أكثر قربا من الشعب .

وكان يون قد فاز في الانتخابات الرئاسية في التاسع من آذار/مارس الجاري بهامش طفيف، أمام مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم لي جاي ميونج.

ومن المقرر أن يخلف الرئيس الحالي مون جاي إن في 10 آيار/مايو المقبل ليتولى رئاسة البلاد لمدة خمسة أعوام.

ويعد نقل المكتب الرئاسي أحد وعود يون الانتخابية. مع ذلك، تعد خطط الانتقال مثيرة للجدل، ويرجع ذلك جزئيا إلى التكاليف المتوقعة.

وقدر يون التكاليف الأجمالية للانتقال بنحو 50 مليار وون (41 مليون دولار).