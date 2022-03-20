السيطرة على حريق عقار دون إصابات بالوراق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة بشتيل بدائرة قسم شرطة الوراق، دون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أم الجيزة بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 6 طوابق بشارع الباشا متفرع من شارع الجمعية الزراعية بمنطقة بشتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لمحل الحريق.



وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.