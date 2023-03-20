رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الاستثمار ونوابه الثلاثة الجُدد

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مهام عملكم .. وملتزمون بتوجيهات الرئيس بتحفيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات



هيبة: استكمال الإجراءات الخاصة بمنح "الرخصة الذهبية" لعدد من المشروعات الجديدة



التقيت شركات عاملة في مجالات التعهيد ومراكز البيانات وجميعها يرغب في ضخ استثمارات جديدة في مصر



مستثمرون أتراك يتطلعون لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بمجال الملابس الجاهزة



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج، وياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار للتطوير المؤسسي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى القرار الصادر -قبل أسبوع- بتعيين ثلاثة نواب جُدد لرئيس هيئة الاستثمار لشئون: الترويج، وخدمة المستثمرين، والتطوير المؤسسي، مُشيرًا إلى أنه حرص على عقد اجتماع اليوم بحضور رئيس هيئة الاستثمار والنواب الثلاثة الجُدد؛ وذلك للتأكيد على عدد من النقاط المهمة.

وقال رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للنواب الثلاثة: ستُعقد اجتماعات دورية لمتابعة مهام عملكم؛ سواء فيما يتعلق بجهود الترويج للاستثمار أو مستوى الخدمات المُقدمة للمستثمرين أو جهود التطوير المؤسسي، مؤكدًا في هذا الإطار أن ملفات الاستثمار تأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف: أؤكد التزام الحكومة بالعمل على تحفيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع، شرح حسام هيبة مهام عمل النواب الثلاثة الذين تم تعيينهم، ودورهم خلال هذه المرحلة. كما عرض "هيبة" الجهود التي يتم بذلها خلال الفترة الحالية لتشجيع الاستثمارات، مُشيرًا إلى أنه عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من الشركات، خاصة في قطاع الأدوية التي تعتزم التوسع في استثماراتها في مصر، كما أنه تم عقد اجتماعات عديدة مع شركات تعمل في مختلف القطاعات على مدار الفترة الماضية.

وأضاف: التقيت مجموعة من الشركات العاملة في مجال "مراكز البيانات" والتعهيد، حيث ترغب هذه الشركات في التوسع بمشروعاتها في مصر، كما تم عقد اجتماع مع 3 شركات -من بنجلاديش- تعمل في مجال الملابس الجاهزة، وكذا شركات أخرى تعمل في مجال كابلات السيارات ، إذ أكد ممثلو هذه الشركات جميعًا تطلعهم لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وتابع: هناك أيضًا تنسيق جار مع مستثمرين أتراك يرغبون في ضخ استثمارات جديدة في مجال الملابس الجاهزة.

وفي غضون ذلك، استعرض هيبة، موقف وإجراءات الحصول على الرخصة الذهبية، مشيرا الى أنه يتم حاليا استكمال الإجراءات لمنح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات الجديدة.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بأن تكون هناك خطة واضحة للترويج للاستثمار في مصر، وأن تكون لديها مستهدفات محددة، وأن يكون لدينا مستثمرون مستهدفون على القائمة.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع لاستعراض خطة الهيئة بشأن المناطق الحرة وإجراءات التوسع في إنشاء هذه المناطق خلال الفترة المقبلة.