تركيا: تحييد 306 إرهابيين منذ بداية العام

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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 306 إرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " منذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أثناء زيارته لولاية هطاي التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الزلزالين اللذين ضربا ضرب جنوبي تركيا في السادس من فبراير الماضي، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتشن تركيا غارات على معاقل حزب "بي كيه كيه" داخل البلاد وفي سوريا والعراق ردا على عملياته العسكرية.

ووفقا للبيانات التركية،قتل حزب "بي كيه كيه" حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي .