 مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الإثنين 20 مارس 2023 10:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 10:10 ص

 

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان صحفي اليوم - بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها خلال المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال والأعياد اليهودية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك