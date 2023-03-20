المتحدث باسم الكرملين: لقاء بوتين وشي جين بينج مهم للغاية

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وصل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، إلى موسكو في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام.

ونشرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية صورا لطائرة الرئيس الصيني في مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاجتماع بين "شي" والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مهم للغاية"، وإنه سيبدأ نحو الساعة 4:30 مساء (1330 بتوقيت جرينتش.)

وذكرت وكالة إنترفاكس أن اليوم الاثنين سيشهد مراسم استقبال رسمية، واجتماعا فرديا، ومحادثات بحضور الوفدين الروسي والصيني، وعشاء مشترك.

وقال بيسكوف "بالطبع ستكون أوكرانيا على جدول الأعمال".

وأضاف بيسكوف "سيقدم الرئيس بوتين تفسيرات مفصلة حتى يتمكن (شي) من الحصول على وجهة النظر الحالية للجانب الروسي بشكل مباشر".

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الزعيمين سيتطرقان إلى مبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا.

وقال المتحدث إن يوم غد الثلاثاء ستُعقد فيه لقاءات غير رسمية بين الرئيسين، وسيتم إعداد بيانات للصحفيين.

ووفقا للخبراء، فإن الزيارة ستضع الأساس لتنمية العلاقات الصينية الروسية في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تعميق التفاهم المتبادل بين موسكو وبكين حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

وتشهد العلاقات الروسية-الصينية تطورا مطردا، حيث حققت التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية منافع للجانبين، وعززت الاستقرار في العالم المضطرب.