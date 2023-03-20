ينطلق معسكر منتخب مصر الأول، اليوم الإثنين، استعدادا لمباراتي مالاوي بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وتقام المواجهة الأولى بين مصر ومالاوي بالجولة الثالثة من مشوار التصفيات، يوم 24 من شهر مارس الجاري على ستاد الدفاع الجوي بدلا من ستاد القاهرة.

بينما تقام المواجهة الثانية بالجولة الرابعة، في مالاوي يوم 28 من شهر مارس الجاري.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بقائمة من اللاعبين للمباراتين والتي ضمت 24 لاعبًا وهم محمد الشناوي، أحمد الشناوي ،محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني ،هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.

واستبعد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من قائمة الفراعنة كلا من محمد عواد وأيمن أشرف وأفشة ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي بالإضافة لكل من محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه بسبب إصابتهما.

وحقق منتخب مصر في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا الفوز على غينيا 1-0 قبل تلقيه خسارة مفاجئة أمام إثيوبيا 2-0.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا برصيد 3 نقاط بالتساوي مع إثيوبيا المتصدر وصاحب المركز الثاني منتخب مالاوي وغينيا صاحبة المركز الثالث في المجموعة.