بوتين: إمداد دول إفريقيا بالحبوب مجانا في حالة واحدة

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإمداد إفريقيا بالحبوب في حال لم يتم تجديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية خلال شهرين في ختام التمديد الذي أعلنه يوم السبت نظيره التركي رجب طيب أردوغان.



وقال بوتين في خطاب ألقاه في موسكو أمام مسؤولين أفارقة، اليوم الاثنين: "إذا قررنا في نهاية المطاف عدم تمديد هذا الاتفاق خلال ستين يوما، فنحن على استعداد لنسلم مجانا من روسيا كل الكميات التي تم إرسالها في الأونة الأخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في إفريقيا".



وأضاف أن إفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق يصب في مصلحة إفريقيا، كما نقلت شبكة سكاي نيوز.



وكانت موسكو قد أعلنت السبت إن روسيا أخطرت جميع أطراف اتفاق تصديرالحبوب من موانئ البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يوما وأكدت أنها لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط.



تنبع مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، من اتفاقية أبرمت في 22 يوليو الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.



وساعدت تلك المبادرة في التخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمي جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد جرى تجديد الاتفاقية في منتصف نوفمبر الماضي لـ 4 أشهر جديدة تنتهي الشهر الجاري.



بموجب الاتفاق، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية، وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية وتفتيشها، وسمحت المبادرة بمرور الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية.



وقبل التمديد السابق للاتفاق في نوفمبر، صعدت روسيا انتقاداتها له أيضا في محاولة للحصول على مزيد من التنازلات من الغرب، لكنها في النهاية سمحت بتمديده لمدة 120 يوما.



وأتاح الاتفاق تصدير نحو 23 مليون طن من الحبوب بعد أن منعت الحرب خروج السفن من الموانئ الأوكرانية، في الوقت الذي نص على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، لتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب، إلى 43 دولة.