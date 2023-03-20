لاجارد: سويسرا لا تطبق معايير القطاع المصرفي للاتحاد الأوروبي

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين، إن القواعد التي تطبق في أوروبا وفقا لأطر العمل التوجيهية التي نحرص عليها، ليست هي القواعد التي تطبقها مؤسسات أخرى، وبخاصة السلطات السويسرية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها أمام البرلمان الأوروبي إن سويسرا لا تضع المعايير المصرفية لأوروبا، وهذا كان واضحا تماما في البيان المشترك الصادر في وقت سابق من جانب السلطات المصرفية الأوروبية بشأن أمر التمرير المطبق في أوروبا.



وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تواجه فيه سويسرا بوادر أزمة مصرفية كبيرة نتيجة تعثر بنك كريدي سويس جروب وموافقة بنك يو.بي.إس جروب السويسري على شرائه بنحو 2ر3 مليار دولار وهو ما يعني انهيار القيمة السوقية لكريدي سويس وتكبد مؤسسات استثمارية عديدة خسائر كبيرة.



وفي ألمانيا، قال مصرف "دويتشه بنك" اليوم الاثنين إنه بالكاد تأثر بانهيار بنك "كريدي سويس" عندما تعثر في سداد سندات معينة، حتى مع انخفاض سعر سهم البنك السويسري الرئيسي.



وقال متحدث باسم "دويتشه بنك" الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له إن أكبر مؤسسة ائتمانية ألمانية لديها انكشاف "صفر تقريبا" للسندات المشابهة لفئة "إيه تي 1" لدى كريدي سويس.



وظلت الأسواق في أول يوم كامل من التداول بعد خطة الإنقاذ في نهاية الأسبوع غير مستقرة، مع انخفاض أهم البورصات الآسيوية في معظم اليوم.



وتراجعت أسهم كريدي سويس نفسها بأكثر من 60٪ لتصل إلى 71ر0 فرنك (76ر0 دولار) في سويسرا في تعاملات ما قبل السوق.