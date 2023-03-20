بوتين قبيل زيارة شي: روسيا والصين تريدان نظاما عالميا نزيها

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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو، على أهمية العلاقات الروسية الصينية, وذلك في مقال نشرته يوم الأحد صحيفة الشعب الصينية اليومية.

وكتب بوتين أن العلاقات الروسية الصينية لم تكن أبدا متقاربة مثل ما هي عليه الآن. ونشر الكرملين النسخة الروسية من النص عبر موقعه على الإنترنت.

وذكر بوتين في المقال :"معا إلى جانب الأشخاص ذوي التفكير المماثل، تدعو بلدينا بشكل منطقي إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر نزاهة على أساس القانون الدولي، وليس على أي" قواعد "تخدم فقط مصالح" المليار الذهبي".

ويشير مصطلح "المليار الذهبي" إلى الدول الغنية ذات التوجه الغربي.

كما اتهم بوتين الولايات المتحدة بمحاولة احتواء روسيا والصين.

ووجه الشكر إلى "الصين على موقفها المتوازن تجاه الأحداث في أوكرانيا، وفهمها للأحداث السابقة وأسبابها الحقيقية".

وقال الرئيس الروسي إن موسكو ترحب باستعداد بكين للعب دور بناء في إيجاد تسوية سلمية.

وأكد بوتين أنه التقى بالفعل مع شي في حوالي 40 مناسبة مختلفة.

وقال بوتين إن زيارة شي القادمة ستعطي دفعة إضافية للتعاون في جميع المجالات.

وأضاف بوتين أن التجارة بين روسيا والصين من المقرر بالفعل أن تتجاوز 200 مليار دولار هذا العام.

ومن المتوقع أن يصل شي إلى موسكو في وقت لاحق اليوم الإثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.