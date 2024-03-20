﻿﻿الهند تستعد لتشغيل محطة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال



تستعد الهند لاستقبال الشحنة الافتتاحية لتشغيل محطة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، في الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى تلبية النمو السريع لاستهلاك الغاز خلال العقد الحالي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة جوجارات ستيت بتروليوم كورب الهندية أطلقت مناقصة لشراء شحنة غاز مسال لمحطة شارا لاستقبال الغاز الطبيعي على أن تتسلم الشحنة في أبريل المقبل، بحسب مصادر مطلعة. يذكر أن شركة هندوستان بتروليوم كورب تطور محطة ولاية جوجارات بقدرة 5 مليون طن غاز طبيعي مسال مستورد سنويا.



وتحاول نيودلهي زيادة قدراتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف زيادة حصة هذا الوقود من إجمالي مزيج الطاقة لديها إلى 15% بحلول 2030، مقابل حوالي 7% حاليا. وتستهدف هذه الخطوة تقليل اعتماد الهند على أنواع الوقود الأحفوري الأخرى الأشد تلويثا للبيئة مثل الفحم والنفط.



وتستورد الهند حاليا الغاز المسال عبر 7 محطات استقبال. وإلى جانب منشأة شارا، من المتوقع دخول منشأة استيراد جديدة في جعفر أباد الخدمة في وقت لاحق من العام الحالي.



ومن غير المتوقع تشغيل منشأة شارا بكامل طاقتها خلال العام الحالي بسبب الرياح الموسمية حيث تواجه الناقلات صعوبة في الوصول إلى الموانئ وتفريغ شحناتها من الغاز في ظل حالة البحر المضطربة.