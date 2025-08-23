القسام تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين جنوب حي الزيتون بغزة

• وتعلن رصد مقاتليها وصول قوة إنقاذ إلى موقع الحدث

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، استهداف دبابتين إسرائيليتين بـ"عبوات أرضية شديدة الانفجار" جنوب حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ نحو 23 شهرا، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقالت القسام في بيان: "استهدفنا دبابتين صهيونيتين بالعبوات الأرضية شديدة الانفجار، شرق موقع الروضة، جنوب حي الزيتون".

وأشارت إلى أن مقاتليها رصدوا وصول قوة إنقاذ إلى موقع الحدث.

ولم تذكر "القسام" ما إذا أسفر الاستهداف عن خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما لم يصدر تعليق من الأخير بالخصوص حتى الساعة 18:40 (ت.غ).

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.