استئناف رسوم الاتحاد الأوروبي على صادرات زراعية أوكرانية معينة

من المقرر إعادة فرض رسوم الاتحاد الأوروبي على كميات كبيرة من صادرات أوكرانية معينة، حسبما اتفق مفاوضون من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

ويتعلق هذا على وجه التحديد بالبيض والدواجن والسكر وكذلك الذرة والشوفان والحبوب والعسل، وفقا للبرلمان.

وفي المستقبل، يجب أن تكون هناك حصة معينة من هذه السلع التي يمكن بيعها معفاة من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي. وبمجرد الوصول إلى هذه الكمية، ستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ مرة أخرى.

وفي الوقت الحالي، سيستمر تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح، على الرغم من أنه سيكون من الممكن اتخاذ تدابير في ظل ظروف معينة. ووفقا للاتفاق المؤقت، سيتم تطبيق هذه القواعد حتى يونيو 2025.

وتوصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلى القرار بعد محادثات ماراثونية في بروكسل.

ورفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الصادرات الزراعية الأوكرانية في عام 2022 في خطوة تضامنية لدعم الاقتصاد الأوكراني بعد الغزو الروسي واسع النطاق.

وخطط التكتل في الأصل لتمديد التعليق، الذي كان من المفترض أن ينتهي في حزيران/يونيو 2024 ، حتى عام 2025 ، على الرغم من الجدل الكبير المحيط بصادرات الحبوب ، من بين سلع أخرى ، من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.