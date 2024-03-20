تحطم مقاتلة يونانية ونجاة قائدها

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تحطمت مقاتلة يونانية من طراز إف-16 خلال تدريب قتالي فوق شمال بحر إيجة، وفقا لما جاء في بيان للقوات الجوية اليونانية اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث بالقرب من جزيرة بساتورا غير المأهولة بالقرب من جزيرتي سكوبيلوس وسكياثوس السياحيتين.

وتحطمت الطائرة في البحر، وأفادت وسائل إعلام يونانية نقلا عن مصادر عسكرية وشهود عيان بأن قائدها تمكن من القفز منها، ونقل إلى مستشفى في أثينا لإجراء فحص احترازي.

وأشارت القوات الجوية، إلى نشر فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية ومروحيتين وزورق تابع لخفر السواحل بعد الحادث.

ويتكون غالبية أسطول القوات الجوية اليونانية من مقاتلات إف-16 ويعتبر الطيارون من ذوي الخبرة.

ولم يتسن الوقوف على سبب الحادث حتى الآن.