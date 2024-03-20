 مولودية العاصمة يقترب من لقب الدوري الجزائري بثلاثية في بن عكنون - بوابة الشروق
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مولودية العاصمة يقترب من لقب الدوري الجزائري بثلاثية في بن عكنون

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 7:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 7:53 م

اقترب فريق مولودية العاصمة خطوة جديدة من حسم لقب دوري المحترفين هذا الموسم عقب تغلبه 3 / 2 على مضيفه نجم بن عكنون، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة عن المرحلة 16 للمسابقة.

رفع مولودية الجزائر رصيده إلى 46 نقطة متقدما بـ12 نقطة عن النادي الرياضي القسنطيني ملاحقه المباشر، فيما توقف رصيد نجم بن عكنون عند 19 نقطة في المركز الـ14.

وسجل سفيان بايزيد، هدف السبق لمولودية الجزائر في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وضاعف زكرياء بن شريفة، النتيجة بهدف بالخطأ ضد مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني.

وقلص عبدو علي حاجي، النتيجة لبن عكنون في الدقيقة 59، ثم أضاف المدافع أيوب غزالة، الهدف الثالث للمولودية في الدقيقة 70.

واختتم عبد الرحمن حشود، اللاعب السابق لمولودية الجزائر مهرجان الأهداف التي شهدتها المباراة ، بتوقيعه على الهدف الثاني لفريقه نجم بن عكنون في الدقيقة 76.


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