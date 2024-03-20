 خلال احتجاجه على حرب غزة.. مسئول بالأمم المتحدة يتهم أمن المنظمة بالاعتداء عليه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خلال احتجاجه على حرب غزة.. مسئول بالأمم المتحدة يتهم أمن المنظمة بالاعتداء عليه

وكالات
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 10:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 10:17 ص

قال مسئول رفيع في الأمم المتحدة، كان قد بدأ إضرابا عن الطعام دعما للأطفال ضحايا الحرب على غزة، إن أفراد أمن بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتدوا عليه، الأمر الذي نفته المنظمة.

وبدأ برونو دونات، وهو موظف كبير في الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يحمل الجنسية الأمريكية وجنسية موريشيوس، إضرابا عن الطعام في الأول من مارس الحالي؛ دعما للأطفال ضحايا الحرب. وأوقف إضرابه عن الطعام أمس الثلاثاء، قائلا إنه عانى من آلام وقيء عقب الحادث.

وأوضح دونات (54 عاما) أنه مُنع من الدخول عندما حاول دخول المبنى للقاء زميل له في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وروى دونات لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، ما حدث، قائلا: "لقد سحبوني للخارج... في الخارج، ألقى بي رجل الأمن على الأرض واصطدم رأسي بالرصيف".

وأشار دونات إلى أن الحادث تسبب في نزيف، وأظهر لـ"رويترز" صورة لإصابة في مؤخرة رأسه، قال إنها تسببت في نقله إلى المستشفى.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمن طلب مرارا من دونات المغادرة، وإنه رفض حتى وقت إغلاق المبنى، مضيفاً أن المسئول سقط أثناء مقاومته بالقوة محاولة إخراجه من المبنى بعد رفض طلبه بالتظاهر هناك.

ويسعى دونات إلى لفت انتباه العالم إلى آلاف الأطفال الذين استشهدوا في غزة خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية، ردا على هجوم السابع من أكتوبر الماضي. كما دعا إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

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