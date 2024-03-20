يقيم مركز إبداع بيت السحيمى – بشارع المعز- في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن" والذي يديره ويقدمه الكاتب الصحفي محمد الشافعي، وذلك احتفالا بنصر أكتوبر، وضمن البرنامج الثقافى والفنى، الذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة وليد قانوش.

يستضيف الصالون اللواء أركان حرب مجدى شحاتة والرائد سمير نوح والحديث عن بطولات حرب أكتوبر المجيدة.

ويعقب الصالون احتفالية غنائية لفرقة "صحبة السمسمة" بقيادة الفنان أحمد عشري، حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغاني الفلكلور البورسعيدي، ومنطقة القنال التي تُحاكي الفترة ما بين حرب الاستنزاف وحرب ونصر أكتوبر المجيد، منها: "يا دنيا سمعاني" للريس عبده العثمانلي، و"غني يا سمسمية لتراب البندقية" و"يا بيوت السويس" للكابتن غزالي، و"بتغني لمين يا حمام" من التراث.