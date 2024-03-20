سائقو القطارات في بريطانيا يعتزمون الإضراب خلال الشهرين المقبلين

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أعلن سائقو القطارات ومترو الأنفاق اعتزامهم الإضراب عن العمل خلال شهري أبريل ومايو كجزء من النزاع المستمر حول الأجور وظروف العمل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سيترتب على الإضراب توقف شبكة السكك الحديدية في المملكة المتحدة وخطوط مترو أنفاق لندن عن العمل مرة أخرى.

وقالت نقابة "أسليف" العمالية اليوم الأربعاء إن سائقيها سيضربون في 16 شركة سكك حديدية كبرى أيام 5 و6 و8 أبريل. كما سيضرب عمال مترو الأنفاق في العاصمة يوم 8 من ذات الشهر، وكذلك يوم السبت 4 مايو.

وقال ميك ويلان، الأمين العام لـ"أسيليف": "لقد منحنا الحكومة كل الفرص للجلوس إلى الطاولة، لكن من الواضح أنهم لا يريدون حل هذا النزاع، إنهم سعداء باستمرار الأمر. إننا لن نستسلم".

وأضاف ويلان أن وزير النقل مارك هاربر لم يتحدث مع النقابة منذ ديسمبر 2022.