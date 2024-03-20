بلينكن يصل السعودية لبحث التطورات في قطاع غزة



وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة غربي السعودية في مستهل جولة في المنطقة تقوده إلى مصر وإسرائيل، ويبحث خلالها التطورات في قطاع غزة.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن بلينكن "سيبحث مع القادة السعوديين آخر التطورات في غزة والوضع في البحر الأحمر وخليج عدن"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما أفادت الخارجية الأمريكية، في بيان، بأن بلينكن سيجتمع مع القيادة السعودية الأربعاء، ثم يواصل طريقه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية، الخميس.

وأضافت أن جولة بلينكن في المنطقة ستشمل أيضًا زيارة إلى إسرائيل يصلها الجمعة، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن سيناقش، خلال الجولة، الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

وتابعت أن بلينكن سيناقش، كذلك، تكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إلى جانب التنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة بما في ذلك ضمان عدم قدرة حماس على الحكم أو تكرار هجمات 7 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يشدد بلينكن خلال الجولة على ضرورة إنهاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية واستعادة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفق البيان ذاته.