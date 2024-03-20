د ب أ: نوير سيكون الحارس الأساسي لألمانيا في يورو 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحارس المخضرم مانويل نويل سيكون هو الخيار الأول في حراسة مرمى المنتخب في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) حيث يغيب مارك أندريه تير شتيجن مرة أخرى.

واتخذ يويليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب، قراره قبل ثلاثة أشهر من انطلاق البطولة في ألمانيا، وبعد أن تجمع الفريق لخوض المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا.

وقال ناجلسمان إنه سيتحدث مع اللاعبين بشأن أدوراهم مع المنتخب يومي الاثنين والثلاثاء.

وحتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي.

ويعود نوير /37 عاما/ حارس مرمى بايرن ميونخ للفريق بعد أن غاب عن مباريات المنتخب كلها في عام 2023 بسبب كسر في الساق.

يذكر أن نوير كان الحارس الأساسي للمنتخب في بطولات كأس العالم وأمم أوروبا منذ عام 2010.

ويعتزم خوض مباراته رقم 118 الدولية يوم السبت المقبل أمام المنتخب الفرنسي في ليون.

وكان تير شتيجن، حارس برشلونة، هو منافس نوير منذ 2012 وخاض 38 مباراة دولية.

وكان يأمل تير شتيجن أن يصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا.

وكان نوير فاز بكأس العالم 2014 بينما فاز تير شتيجن بكأس القارات 2017 مع فريق شاب وبدون نوير وعدد آخر من اللاعبين.