وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالمستوى الجيد لمعدلات تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

شدد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار على الالتزام بالمستوى "الجيد" لمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها.



وخلال متابعته موقف تنفيذ وحدات المبادرة في مدن العاشر من رمضان، والسويس الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وجّه الجزار بمواصلة الجولات التفقدية بمواقع العمل، ودفع العمل بمشروعات المرافق، وتنسيق الموقع، مع مراعاة استكمال المشروعات بالمواصفات الفنية المطلوبة.



وتفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال الأعمال الجارية لتنفيذ 178 عمارة، بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة بالمدينة، وكذلك الأعمال الجارية لتنفيذ 98 عمارة بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة بالحي الـ20 بالمدينة، وفق بيان لوزارة الإسكان الأربعاء.



ووجه منيع بدفع العمل بأعمال تنسيق الموقع والأرصفة بعد الانتهاء من أعمال المرافق للعمارات؛ لسرعة تسليم الوحدات لحاجزيها، وسرعة تنفيذ أعمال التشطيبات للعمارات المتبقية، مشددا على مسئولي الشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في التوقيتات المحددة.



وبدورها، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ ٢٠٦٤ وحدة سكنية كمرحلة عاجلة بمبادرة "سكن لكل المصريين".



وتابعت مخلوف أعمال تشطيب عددٍ من الوحدات السكنية، وأعمال مرافق المياه والصرف، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة، وشبكة الإنارة، والطرق، والسوق التجارية، ومدرسة التعليم الأساسي، والحضانة.



وأكدت رئيس جهاز السويس الجديدة ضرورة التزام الشركات المنفذة بمعايير الجودة جنباً إلى جنب مع البرنامج الزمني المحدد، ومراعاة أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، والمتابعة الدورية للأعمال من خلال الإدارات المعنية، ومواصلة العمل خلال شهر رمضان بالوتيرة نفسها.



وتفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أعمال تنفيذ عمارات مبادرة سكن لكل المصريين (محور الإسكان المتوسط)، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل العقبات كافة بهدف رفع نسبة الإنجاز.



ووجه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة بسرعة بدء تنسيق الموقع العام بين العمارات، والالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة للتنفيذ، حتى يمكن تسليم الوحدات للحاجزين في أسرع وقت ممكن.



ومن جانبه، تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، سير العمل بوحدات المرحلة الخامسة للمبادرة بمنطقة غرب المطار، والبالغ عددها ١٠ آلاف وحدة سكنية، كما تفقد أعمال تنفيذ وحدات عمارات المرحلة السادسة بالمبادرة والبالغ عددها 50 ألفا.