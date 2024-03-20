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أظهرت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاع صادرات روسيا من النفط إلى الصين بنسبة 13% لتصل إلى 17.72 مليون طن خلال شهري يناير وفبراير 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتحتفظ روسيا بموقعها كأكبر مورد نفط للصين.

وارتفع إجمالي قيمة صادرات النفط من روسيا إلى الصين بنسبة 13.87% على أساس سنوي ليصل إلى 9.9 مليار دولار خلال شهري يناير فبراير 2024، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الثاني بعد روسيا من حيث إمدادات النفط إلى الصين بواقع 13.49 مليون طن بقيمة 8.2 مليار دولار، يليها العراق بواقع 10.14 مليون طن بقيمة 5.8 مليار دولار.

وارتفعت صادرات روسيا من النفط إلى الصين بنسبة 24% لتصل إلى 107 ملايين طن في عام 2023، مقارنة بعام 2022.