أسامة حمدان: نتابع مسار المفاوضات عبر الوسطاء في مصر وقطر

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن الحركة تتابع مسار المفاوضات عبر الوسطاء في مصر وقطر، مؤكدا أنها قدمت تصورا شاملا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.



وأضاف حمدان، خلال مؤتمر صحفي من بيروت، أن الحركة قدمت رؤيتها في ما يتعلق بملف تبادل المحتجزين في غزة وأبدت إيجابية ومرونة عالية، وأنها تسعى لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني وتكثف جهودها لإدخال المساعدات.



وأكد أن رد الاحتلال الإسرائيلي جاء سلبيا على مقترح حماس ولا يستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني.



وشدد على ضرورة توقف العدوان عن استهداف من يحاول تقديم المعونة أو محاولة اجتياح رفح.



ووصف العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء بأنه محاولة للتغطية على إخفاقه العسكري.



وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته ومن يدعمونه يتحملون مسئولية تعطيل جهود إنقاذ صفقة التبادل.