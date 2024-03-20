 أسامة حمدان: نتابع مسار المفاوضات عبر الوسطاء في مصر وقطر - بوابة الشروق
الأربعاء 20 مارس 2024 6:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أسامة حمدان: نتابع مسار المفاوضات عبر الوسطاء في مصر وقطر

آية صلاح
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 5:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 5:42 م
قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن الحركة تتابع مسار المفاوضات عبر الوسطاء في مصر وقطر، مؤكدا أنها قدمت تصورا شاملا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأضاف حمدان، خلال مؤتمر صحفي من بيروت، أن الحركة قدمت رؤيتها في ما يتعلق بملف تبادل المحتجزين في غزة وأبدت إيجابية ومرونة عالية، وأنها تسعى لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني وتكثف جهودها لإدخال المساعدات.

وأكد أن رد الاحتلال الإسرائيلي جاء سلبيا على مقترح حماس ولا يستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة توقف العدوان عن استهداف من يحاول تقديم المعونة أو محاولة اجتياح رفح.

ووصف العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء بأنه محاولة للتغطية على إخفاقه العسكري.

وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته ومن يدعمونه يتحملون مسئولية تعطيل جهود إنقاذ صفقة التبادل.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك