حزب الله يعلن ارتفاع عدد المستوطنات التي استهدفها شمال إسرائيل اليوم إلى 5

قال حزب الله اللبناني، إن عناصر المقاومة استهدفوا صباح اليوم الأربعاء، 5 مستوطنات إسرائيلية بصورة متزامنة، وفي مختلف قطاعات الجبهة.

وأوضح في بيانات منفصلة، عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن الاستهداف يأتي «دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين».

وأشار إلى أن عناصر المقاومة استهدفوا مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في مستعمرة شلومي، لافتًا إلى أنهم ‏استهدفوا مبنى آخر في مستعمرة المطلة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

ولفت إلى أن «عناصر المقاومة استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة، وكذلك مبنيين يستخدمهما الاحتلال في مستعمرة حانيتا، إضافة إلى مبنيين في مستعمرة أفيفيم».

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارات على أهداف لـ«حزب الله» في 6 مناطق جنوبي لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيليّ قد أغار قبل منتصف الليل على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ممّا أدّى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.

وفجراً، تعرّضت أطراف بلدتي رميش ورامية لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق ما بين القرى الحدودية.

وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل