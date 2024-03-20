 رئيس وزراء أوكرانيا يتوقع وصول المساعدات الأمريكية الشهر الجاري - بوابة الشروق
الأربعاء 20 مارس 2024 7:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس وزراء أوكرانيا يتوقع وصول المساعدات الأمريكية الشهر الجاري

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 6:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 6:56 م

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن المساعدات المالية لبلاده قد تصل إلى كييف خلال الشهر الجاري، وإن معدل تجنيد قوات جديدة للقتال على الجبهة ربما يكون أقل من النصف مليون جندي الذين وافق عليهم الجيش في البداية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ولا يزال البرلمان الأوكراني يبحث مشروع قانون محل نزاع يدعو إلى تجنيد جنود أصغر سنا، فيما يتحفظ الرئيس فولوديمير زيلينسكي على طلب الجيش لتجنيد ما يصل إلى 500 ألف جندي.

وقال شميهال إن تقييما أظهر أن هذا العدد ليس ضروريا نظرا لتناوب الجنود على خط الجبهة، والأسلحة القادمة.

وقال شميهال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم: "سنواصل القتال إذا حصلنا على الدعم من شركائنا، من قذائف المدفعية والصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك