رئيس وزراء أوكرانيا يتوقع وصول المساعدات الأمريكية الشهر الجاري

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن المساعدات المالية لبلاده قد تصل إلى كييف خلال الشهر الجاري، وإن معدل تجنيد قوات جديدة للقتال على الجبهة ربما يكون أقل من النصف مليون جندي الذين وافق عليهم الجيش في البداية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ولا يزال البرلمان الأوكراني يبحث مشروع قانون محل نزاع يدعو إلى تجنيد جنود أصغر سنا، فيما يتحفظ الرئيس فولوديمير زيلينسكي على طلب الجيش لتجنيد ما يصل إلى 500 ألف جندي.

وقال شميهال إن تقييما أظهر أن هذا العدد ليس ضروريا نظرا لتناوب الجنود على خط الجبهة، والأسلحة القادمة.

وقال شميهال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم: "سنواصل القتال إذا حصلنا على الدعم من شركائنا، من قذائف المدفعية والصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى".