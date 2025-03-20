جيش الاحتلال ينذر سكان بني سهيلا جنوب غزة بالإخلاء الفوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهل غزة في مدينة بني سهيلا جنوب قطاع غزة بالإخلاء الفوري، قبل أن يشن غارة على المنطقة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحت هالرسمية بمنصة «إكس»، أن حركات المقاومة الفلسطينية تطلق قذائفها الصاروخية من داخل التجمعات المدنية.

وأضاف: «لقد حذرنا هذه المنطقة مرات عديدة، ️من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري غربًا إلى مراكز الإيواء المعروفة»، بحسب مزاعمه.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الخميس، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بأن 85 شهيدًا و133 إصابة وصلوا المستشفيات، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على القطاع.

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.