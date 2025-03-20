حماس: المحادثات مستمرة مع الوسطاء لوقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال بالاتفاق

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن «المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاق، وإجباره على التراجع عن مخططه».

وأكد خلال تصريحات، نقلها المركز الفلسطيني للإعلام، صباح الخميس، تمسك الحركة باتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا: «نعمل مع الوسطاء على تجنيب شعبنا الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة».

وشدد على أن «حصار غزة وتجويعها وحرب الإبادة فيها يتطلب تحركاً عاجلاً من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة ومنع تجويعه ورفع الحصار عنه».

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة، عقب استئناف الحرب.

وفي الساعات الأخيرة، داهم جيش الاحتلال مناطق إضافية في شمال قطاع غزة، بعد أن انسحب عقب وقف إطلاق النار منذ نحو شهرين.

ونقلت وكالة «معا»، عن القناة السابعة العبرية، قولها إن طائرات الاحتلال هاجمت الليلة نحو 20 هدفا في قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة منذ يومين على قطاع غزة، استئنافا للحرب، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات.