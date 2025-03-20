باكستان: تقمص الهند دور الضحية لا يمكن أن يخفي تورطها في إثارة الإرهاب

أكدت باكستان اليوم الخميس، أن رواية الهند الوهمية عن سردية الضحية لا يمكن أن تخفي تورطها في إثارة الإرهاب على الأراضي الباكستانية والقمع الذي تقره الدولة في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني ، حسبما أفاد موقع قناة جيو نيوز الباكستانية.

ونقلت قناة جيو عن المتحدث باسم وزارة الخارجية شفقت علي خان قوله في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس، إن التورط الهندي في تأجيج الإرهاب في باكستان وزعزعة استقرار بلوشستان كان جليا وواضحا.

وفي إشارة إلى تورط الهند في مؤامرات الاغتيال العالمية، قال خان إن الهند ترعى مثل هذه الأنشطة غير القانونية في المنطقة بأسرها، وليس في باكستان وحدها.

وأشار خان إلى أنه "بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين ، يتعين على الهند التفكير في سجلها الخاص في تدبير الاغتيالات المستهدفة والتخريب والإرهاب في الأراضي الأجنبية" ، موضحا أن الهند لم تصدر إدانة للهجوم الأخير على قطار جعفر إكسبريس في بلوشستان .

وقال المتحدث إن باكستان تشعر بالقلق إزاء زيادة وتيرة تأكيدات القيادة الهندية غير المبررة حول جامو وكشمير.

وأضاف إن الهند هي التي نقلت قضية جامو وكشمير إلى الأمم المتحدة في عام 1948 ، لذلك ليس لها الحق في إلقاء اللوم على مجلس الأمن وأعضائه السابقين بشأن القرارات التي تم اعتمادها لاحقا.

وقال خان إن التسوية السلمية لنزاع جامو وكشمير، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتطلعات شعب كشمير، أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في جنوب آسيا.

يشار إلى أن العلاقات بين الهند وباكستان يسودها التوتر بسبب نزاع بشأن كشمير المقسمة بينهما، وتزعم كل من إسلام أباد ونيودلهي احقيتها في السيطرة على كامل الإقليم. وخاضت الدولتان المسلحتان نوويا ثلاثة حروب بسبب كشمير.