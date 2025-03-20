رمضان يجمع أهالي النوبة على مائدة واحدة بالأقصر

نظم أهالي قرية توماس وعافية التابعة لمركز إسنا في الأقصر، إفطارًا جماعيًا يضم العائلات النوبية المقيمة بالقرية، في تقليد سنوي يعكس روح المحبة والتواصل بين الأهالي خلال شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد منير، أحد القائمين على تنظيم الإفطار، أنه يعد من أبرز العادات الرمضانية التي يحرص عليها أهل النوبة في إسنا، حيث تجتمع العائلات في ساحة كبيرة أو أرض كبيرة ويفترشونها بسُفر ممتدة، تتزين بأشهى الأطباق النوبية التقليدية، مثل العيش الشمسي، والملوخية الناشفة، والفول المدشوش، والتمر الهندي، إلى جانب الأكلات الرمضانية الشهيرة.

وأضاف منير لـ"الشروق" أن مائدة الإفطار شهدت حضورًا واسعًا من أهالي القرية، حيث توافد الرجال والنساء والأطفال للمشاركة في هذه المناسبة، التي لا تقتصر على كونها تجمعًا لتناول الطعام فحسب، بل تمتد لتعزيز الروابط العائلية والاجتماعية، واستعادة ذكريات العادات النوبية العريقة.

وأكد منير، أن هذه العادة تعزز روح التكافل والتآزر، حيث يشارك الجميع في إعداد المائدة، من خلال تقديم الأطعمة والمشروبات، ما يرسخ القيم النوبية الأصيلة التي تعتمد على التعاون والمشاركة.

وأشار إلى أن قرية توماس وعافية تُعد من القرى النوبية الشهيرة في إسنا، ويحرص أهلها على الحفاظ على تراثهم وثقافتهم، ما يجعل مناسباتهم الرمضانية محط أنظار الكثيرين داخل المحافظة وخارجها