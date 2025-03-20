الحزب الحاكم في تركيا ينفى مزاعم الانقلاب بعد احتجاز عمدة إسطنبول

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نفى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الخميس، بشدة اتهامات المعارضة بـ"انقلاب مدني" عقب احتجاز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ووصف المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك المزاعم بأنها "ذروة اللاعقلانية السياسية"، في خطاب بأنقرة.

ونفى تشيليك، أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان لديه أي صلات بأوامر الاحتجاز الصادرة بحق إمام أوغلو و105 آخرين.

واتهم قادة المعارضة، بما في ذلك رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، أوزجور أوزيل، الحكومة بتدبير الخطوة لتهميش خصمه السياسي الرئيسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2028.