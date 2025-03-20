بيسيرو يجتمع بلاعبي الزمالك بعد التعادل مع الجونة

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة غلق صفحة مباراة الأمس أمام الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر، وشدد على أهمية التركيز والعمل بجدية وتنفيذ المطلوب بكل دقة من أجل المباريات المقبلة.

وحرص جوزيه بيسيرو على الحديث مع اللاعبين عن الأخطاء التي شهدتها مباراة الجونة بالأمس من أجل العمل على تلافيها مستقبلاً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.