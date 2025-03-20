سول: المحكمة الدستورية تحدد الاثنين موعدا للنطق بالحكم فى عزل رئيس الوزراء

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حددت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يوم الإثنين المقبل موعدا لإصدار حكمها بشأن عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو بسبب مزاعم مرتبطة بفرض الأحكام العرفية.

وقالت المحكمة في إشعار للصحافة، نقلته وكالة يونهاب اليوم الخميس، إنها ستصدر الحكم صباح الاثنين، بعد ثلاثة أشهر من عزل هان دوك- سو من قبل الجمعية الوطنية بسبب سلسلة من الادعاءات المتعلقة بمحاولة الرئيس يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.

وإذا تم تأييد مقترح العزل، فستتم إقالة هان من منصبه، وإذا تم رفضه فستتم إعادته إلى منصبه.

وبموجب الدستور، فإن موافقة ستة قضاة على الأقل مطلوبة لتأييد قرار العزل. وتتشكل هيئة المحكمة الدستورية حاليا من ثمانية قضاة.

وتتضمن الدعوى المقدمة ضد هان خمسة أسباب لعزله، بما في ذلك تورطه المزعوم في فرض الأحكام العرفية، ورفضه تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية، ورفضه إصدار مشروعي قانونين لإجراء تحقيق خاص ضد يون والسيدة الأولى كيم كيون-هي.

ومن جانبه نفى هان ارتكاب أي مخالفات، مدعيا أنه عارض فرض الأحكام العرفية ولم يلعب أي دور في نشر القوات العسكرية في الجمعية الوطنية أثناء سريان المرسوم.

ولم تعلن المحكمة الدستورية بعد عن موعد النطق بالحكم بشأن عزل يون بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.