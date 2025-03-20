تقارير: إندريك يرفض الإعارة ويتمسك بحلمه في ريال مدريد

يعيش النجم البرازيلي الشاب إندريك لحظات مميزة بعد استدعائه المفاجئ لصفوف المنتخب البرازيلي، مستفيدًا من إصابة نيمار التي فتحت له الباب للانضمام إلى قائمة دوريفال جونيور في مواجهتي كولومبيا (21 يونيو) والأرجنتين (26 يونيو) ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ولم يكن إدراج إندريك في القائمة أمرًا متوقعًا، خاصة بعد استبعاده في الاستدعاءين الماضيين، وهو ما كان بمثابة خيبة أمل كبيرة له، نظرًا لرغبته القوية في المشاركة مع "السيليساو" في مونديال 2026.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إندريك راضٍ تمامًا عن موسمه الأول مع ريال مدريد، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها في ظل وجود نجوم بارزين مثل كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو، وجود بيلينجهام، مما يجعل المنافسة على مركز أساسي صعبة للغاية.

لكن الإحصائيات تدعمه، حيث سجل ستة أهداف في 566 دقيقة لعب، بمعدل هدف كل 94 دقيقة، وهو أفضل من أي لاعب آخر في خط الهجوم.

ورغم الشائعات حول إمكانية إعارته في الصيف المقبل، يشير التقرير إلى أن اللاعب يرفض تمامًا فكرة الرحيل، متمسكًا بحلمه في إثبات نفسه داخل ريال مدريد وصنع اسم كبير في عالم كرة القدم.