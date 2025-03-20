قصف جوي يستهدف قيادات وعناصر إرهابية بوسط الصومال

نفذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات والأمن الوطني (NISA)، عملية جوية استهدفت قيادات وعناصر تابعة للجماعات "الإرهابية" في منطقة تابعة لمدينة عيل بور بإقليم جلجدود بوسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الخميس، شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الصومالي، بدعم من الشركاء الدوليين، حيث أسفرت عن مقتل عدد من القادة، من بينهم، أحمد معلم، وأبو سلمان، وحسين علي.

وأشارت إلى أن العملية استهدفت عناصر أخرى متورطة في أنشطة تضليل السكان المحليين، من بينهم، موسى عمر، والحاج بشير.

وأكدت قيادة الجيش الصومالي، أن العملية تأتي في إطار مواصلة الجهود العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، وذلك عقب الهجوم الذي شنه المقاتلون المحليون في 13 مارس الجاري ضد عناصر إرهابية في المنطقة.

ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن القادة المستهدفين كانوا يسعون إلى فرض تجنيد قسري على السكان المحليين، بهدف تعزيز صفوف الجماعة الإرهابية.