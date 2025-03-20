وزارة الدفاع التركية: إسرائيل تواصل الدوس على القانون الدولي بهجماتها على غزة

أكدت وزارة الدفاع التركية، أن إسرائيل داست مرة أخرى على القانون الدولي والقيم الإنسانية، عبر استئناف هجماتها المكثفة على قطاع غزة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زكي آق تورك المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، وأوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأشار آق تورك، إلى أن العالم بأسره ينتظر تحقيق السلام الدائم ووقف إطلاق النار في فلسطين.

وقال إن إقدام إسرائيل على ارتكاب مجزرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والبريء، وإصرارها على اتخاذ خطوات من شأنها تهجير الفلسطينيين من غزة يضر باستقرار الإقليم والعالم.

وشدد آق تورك، على أن إرساء السلام والهدوء العالميين لن يكون ممكنا إلا إذا اتخذ المجتمع الدولي موقفا حاسما ضد هذه الوحشية الإسرائيلية.

ومنذ فجر أمس الأول الثلاثاء، كثفت إسرائيل، جرائم إبادتها بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر عن 710 شهداء وأكثر من 900 جريح، حسب متحدث وزارة الصحة بغزة خليل الدقران للأناضول صباح اليوم الخميس.