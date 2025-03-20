الخطيب يؤدي مناسك العمرة بعد أزمة القمة

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تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة أثناء شهر رمضان المبارك.

نشر محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك تجمعه بالخطيب، مساء اليوم الأربعاء.

ويقضي رئيس نادي الأهلي مناسك العمرة بعد الأزمة الدائرة حاليا بعد انسحاب الفريق من مباراة القمة أمام الزمالك التي كان مقررا لها يوم 11 مارس الماضي.

ورفع الأهلي شكوى للجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للطعن ضد العقوبات الموقعة ضده.

وقررت رابطة الأندية اعتبار الأهلي خاسرا بثلاثية دون رد اعتباريا إضافة إلى خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم الجاري.