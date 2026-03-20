توافد أهالي مطروح على الساحات والمساجد الكبرى لإداء صلاة عيد الفطر

شهدت مدن ومراكز محافظة مطروح، صباح اليوم /الجمعة/، توافدًا كبيرًا من الأهالي على الساحات والمساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، في أجواء مفعمة بالفرحة والبهجة.

وامتلأت الساحات المخصصة للصلاة، من بينها ساحة مركز شباب مطروح، بعدد كبير من المصلين من مختلف الأعمار، حيث حرص المواطنون على التواجد مبكرًا لأداء الصلاة والاستمتاع بأجواء العيد.

كما شهدت المساجد الكبرى بمختلف أنحاء المحافظة إقبالًا كثيفًا من المواطنين، وسط تنظيم وتنسيق من الجهات المعنية لتيسير دخول وخروج المصلين، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر في سهولة ويسر.

وعقب انتهاء الصلاة، تبادل الأهالي التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، فيما حرصت الأسر على اصطحاب الأطفال الذين ارتسمت على وجوههم مظاهر السعادة، في مشهد يعكس روح الترابط والتآلف بين أبناء المحافظة.