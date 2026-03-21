سقوط شظايا قرب تل أبيب إثر إطلاق صواريخ من إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، بسقوط شظايا في عدة مواقع قرب تل أبيب وسط إسرائيل، عقب إطلاق الدفعة 15 من الصواريخ الإيرانية، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه تم رصد موقع سقوط قرب مدرسة في منطقة سفيون، إلى جانب تسجيل إصابات في الطريق رقم 4 قرب مفترق مسوبيم، وفي حديقة عامة بمدينة كريات أونو (جميعها قرب تل أبيب)، إضافة إلى سقوط صاروخ في ساحة مبنى بمدينة إلعاد (وسط) ما تسبب بأضرار لمركبات متوقفة.

كما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن بلاغا ورد عن إصابة مبنى قرب تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي، فيما أفادت "القناة 12" العبرية الخاصة بأنباء عن سقوط صاروخ قرب المدينة، دون توفر معلومات مؤكدة على الفور بشأن وقوع إصابات بشرية.

في السياق، دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها ومدينة نتانيا، إضافة إلى عدة مناطق في القدس، بحسب مراسل الأناضول.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن طواقم الإنقاذ التابعة للجبهة الداخلية في طريقها إلى مواقع السقوط المختلفة، فيما دعا متحدث الجيش الإسرائيلي إلى تجنب التجمهر في تلك المناطق.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.